Полпредство Башкирии в Москве капитально отремонтируют
Вчера, 18:06ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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На проект капремонта уже выделили деньги – 2 миллиона рублей.
Информация о том, что на проектирование капремонта республиканское хозяйственное управление (занимается эксплуатацией имущества, находящегося в республиканской собственности, прим.) готово потратить 3,1 миллиона рублей, появилась в конце августа. Сейчас определен победитель, уфимская проектная фирма. Об этом говорит информационный ресурс СПАРК.
Участников конкурса было два. Причем, обе проектные фирмы предложили, во-первых, цену на миллион ниже, чем начальная цена, а во-вторых, у них были одинаковые ценовые предложения вплоть дол копейки: 2 014 259,51 рубля.
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