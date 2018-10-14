Полпредство Башкирии в Москве капитально отремонтируют

Информация о том, что на проектирование капремонта республиканское хозяйственное управление (занимается эксплуатацией имущества, находящегося в республиканской собственности, прим.) готово потратить 3,1 миллиона рублей, появилась в конце августа. Сейчас определен победитель, уфимская проектная фирма. Об этом говорит информационный ресурс СПАРК.