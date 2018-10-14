Муртаза Рахимов о встрече с Радием Хабировым: «Правильное воспитание у парня»
Первый президент республики прокомментировал встречу с врио главы РБ Радием Хабировым.
Напомним, встреча прошла вчера, 13 октября, в Доме республики. Впервые за долгое время бывшие коллеги встретились один на один.
- Встреча было очень теплой. Мне, пожилому человеку, приятно получить такое внимание от молодого Главы, - цитирует слова Рахимова ProUfu.ru. Вчера созванивались, сегодня уже на встречу пригласил. Правильные устои и воспитание у парня. Меня очень порадовал тот факт, что Радий Фаритович ситуацией в республике владеет очень хорошо. Он настроен решительно. Давайте поддержим и поможем. Он сможет вернуть Башкортостану лидерство, создать рабочие места, разобраться с медициной и всеми вопросами, которые ему достались в очень тяжёлое наследство. Я думаю, у Радия Фаритовича получится, — сказал Рахимов.
Напомним, Радий Хабиров в 2003-2008 годах занимал пост главы администрации президента республики. Тогда с главой Башкортостана у него возник серьезный конфликт. Впервые о котором публично Хабиров заявил совсем недавно, 26 сентября, на встрече перед студентами РГСУ. Разлад Хабиров объяснил «конфликтом элит».
На встрече вчера, добавим, стороны обсудили будущее взаимодействие в различных вопросах на благо республики.