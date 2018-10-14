Муртаза Рахимов о встрече с Радием Хабировым: «Правильное воспитание у парня»

- Встреча было очень теплой. Мне, пожилому человеку, приятно получить такое внимание от молодого Главы, - цитирует слова Рахимова ProUfu.ru. Вчера созванивались, сегодня уже на встречу пригласил. Правильные устои и воспитание у парня. Меня очень порадовал тот факт, что Радий Фаритович ситуацией в республике владеет очень хорошо. Он настроен решительно. Давайте поддержим и поможем. Он сможет вернуть Башкортостану лидерство, создать рабочие места, разобраться с медициной и всеми вопросами, которые ему достались в очень тяжёлое наследство. Я думаю, у Радия Фаритовича получится, — сказал Рахимов.