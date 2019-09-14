В Башкирии планируют создать Центр управления регионом
Вчера, 11:56ПолитикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Республика тем самым перенимает опыт Московской области.
Центр управления регионом – ЦУР – будет создан для оперативного реагирования на жалобы жителей республики и решения их проблем, а также для отслеживания динамики. Об этом сообщает агентство «ТАСС».
Основой новой системы станет уже существующая в Башкирии система «Инцидент менеджмент». К ней по новой схеме добавится еще и параметр отслеживания экономических показателей. Первый этап новой системы планируется запустить в конце текущего года. А на втором этапе в ЦУР появится функционал аналитики.
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