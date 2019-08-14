Volkswagen выпустит новый T-Roc с откидным верхом

В новой модификации T-Roc будет на 37 миллиметров увеличена колесная база и на 34 миллиметра - длина автомобиля, сообщает 14 августа газета «Известия».

Новый принцип складывания крыши из мягкого материала позволит осуществить её подъем за девять секунд при минимальной скорости движения.