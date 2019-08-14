Volkswagen выпустит новый T-Roc с откидным верхом

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Немецкий автоконцерн Volkswagen в 2020 году выпустит обновленный кроссовер T-Roc. Отличием новой модели будет открытый верх.
В новой модификации T-Roc будет на 37 миллиметров увеличена колесная база и на 34 миллиметра - длина автомобиля, сообщает 14 августа газета «Известия».
Новый принцип складывания крыши из мягкого материала позволит осуществить её подъем за девять секунд при минимальной скорости движения.
В Европе новая версия T-Roc будет оснащена либо 1,5-литровым двигателем мощностью 148 лошадиных сил, либо 1,0-литровым с мощностью 113 лошадиных сил. На выбор покупателя возможны механическая или роботизированная коробка передач.
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