В Госдуме прокомментировали слова Меркель о причастности России к распаду ДРСМД

RT пишет, что по мнению Шхагошева, несмотря на достаточную политическую подкованность Меркель, Германия и США, очевидно, достигли некоторых договоренностей. Так, Дональду Трампу нужна информационная поддержка Ангелы Меркель, а канцлеру, в свою очередь, нужна поддержка США, чтобы не платить внушительные средства за участие в НАТО.