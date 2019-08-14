В Госдуме прокомментировали слова Меркель о причастности России к распаду ДРСМД
Вчера, 22:46ПолитикаФото: pixabay.com
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев высказался относительно заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что именно действия России стали поводом для аннулирования положений Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT пишет, что по мнению Шхагошева, несмотря на достаточную политическую подкованность Меркель, Германия и США, очевидно, достигли некоторых договоренностей. Так, Дональду Трампу нужна информационная поддержка Ангелы Меркель, а канцлеру, в свою очередь, нужна поддержка США, чтобы не платить внушительные средства за участие в НАТО.
В заключение Шхагошев подчеркнул, что ситуация с «Северным потоком — 2» является продолжением политики по безосновательному обвинению России.
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