Один из старожилов мэрии Уфы написал заявление об увольнении

Сегодня, 14 августа, стало известно, что один из старожилов администрации Уфы – заместитель главы по экономике, промышленности и инвестициям Илгиз Насыртдинов решил расстаться с должностью. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники. Чиновник уже написал заявление об увольнении.

Напомним, Илгиз Насыртдинов ранее, начиная с 2012 года и до 2017 года курировал финансовый блок столичной мэрии. Есть мнение, что он лишился должности вице-мэра по финансам в рамках конфликта прежнего главы города Ирека Ялалова с бывшим главой региона Рустэмом Хамитовым. Его место заняла Гульнара Валеева, кандидатуру которой предложил минфин РБ. Илгиз Насыртдинов был переведен в 2017 году на место вице-мэра по экономике, промышленности и инвестициям.

Кстати, вчера также состоялось одно кадровое назначение в администрации города. Новым заместителем главы столичной администрации по земельным и имущественным отношениям стал Евгений Чебаков, который прежде занимал должность руководителя правового управления.