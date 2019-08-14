Кандидат на должность главы Башкирии накатал жалобу Элле Памфиловой

Кандидат на должность Главы Республики Башкортостан Владимир Барабаш пожаловался Элле Памфиловой, что призыв председателя башкирского ЦИК Илоны Макаренко использовать административный ресурс грубо нарушает избирательное законодательство страны. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook. Речь идет о выступлении Макаренко на пресс-конференции 24 июля, где глава ЦИК РБ сообщила, что “пресловутый административный ресурс должен присутствовать”. Кроме того, Макаренко отметила, чтобы “8 сентября стало настоящим событием”, “муниципалитеты должны сделать все возможное”.

Кроме этого, Владимир Барабаш обнародовал ответ ЦИК региона на его предыдущую жалобу. Напомним, она касалась вероятных финансовых нарушений штаба другого кандидата на должность руководителя республики – Радия Хабирова. С ведомства прислали ответ, смысл которого сводится к словам о том, что нарушений избирательного законодательства не установлено. Отметим, что Барабаш выразил сомнение в соответствии суммы, потраченной штабом конкурента на изготовление агитационных материалов, с количеством размещенных по Башкирии билбордов с изображениями Хабирова.