Уфа заняла 3 место в рейтинге самых зелёных российских городов-миллионеров

В рейтинге российских городов-миллионеров по доле лесо-парковых посадок на территории города Уфа вошла в тройку лидеров. Данные об этом публикует аналитическая компания Marketing Logic.
Сообщается, что первое место рейтинга заняла Пермь, где площадь зелёных насаждений составила 56%. На втором меcте расположился Краснодар — 46%. Уфа же замыкает тройку лидеров — 39%.
Как отмечают аналитики компании, рейтинг был составлен с учётом общей площади зелёных насаждений в городе, куда входят парки, скверы, национальные парки и лесные массивы.