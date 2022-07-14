Уфа заняла 3 место в рейтинге самых зелёных российских городов-миллионеров

Уфа заняла 3 место в рейтинге самых зелёных российских городов-миллионеров
Уфа заняла 3 место в рейтинге самых зелёных российских городов-миллионеров
Вчера, 08:37ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Башкирская столица вошла в тройку лидеров среди городов России по озеленённости территории, сообщает аналитическая компания Marketing Logic

В рейтинге российских городов-миллионеров по доле лесо-парковых посадок на территории города Уфа вошла в тройку лидеров. Данные об этом публикует аналитическая компания Marketing Logic.

Сообщается, что первое место рейтинга заняла Пермь, где площадь зелёных насаждений составила 56%. На втором меcте расположился Краснодар — 46%. Уфа же замыкает тройку лидеров — 39%.

Как отмечают аналитики компании, рейтинг был составлен с учётом общей площади зелёных насаждений в городе, куда входят парки, скверы, национальные парки и лесные массивы.

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