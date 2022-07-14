Рекламный бизнес в регионах могут отдать под контроль частному оператору

Из пояснительной записки к законопроекту становится понятно, что его целью объявлена «защита национальных интересов Российской Федерации». Депутат Кирьянов считает, что, изменив действующий на данный момент закон о рекламе, правительство сможет обеспечить всем равные права на проведение цифровых рекламных кампаний. Тем не менее об оказании помощи отрасли, а также о программах ее развития не сообщается. Этим фактом озадачены как эксперты в области рекламы, так и остальные участники рынка.