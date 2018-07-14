ЦИК Башкирии заверил кандидатов от «Единой России» на выборы в Курултай

ЦИК Башкирии заверил республиканский список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госсобрания Башкортостана шестого созыва, которые выдвинула партия «Единая Россия», передает ИА Башинформ.

Теперь партия может открыть специальный избирательный счет для избирательного фонда.

ЦИК также заверил список кандидатов в депутаты, выдвинутых Региональным отделением политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» по одномандатным избирательным округам и зарегистрировала уполномоченного представителя партии.