Ирек Ялалов: «Мы доказали, что местными силами можем создавать достойные объекты»

Об этом и многом другом на правах хозяина рассказал мэр Уфы Ирек Ялалов во время экскурсии по столице Башкирии. В качестве благодарных слушателей выступили местные журналисты и блогеры. Уфимский градоначальник также поведал о том, как шла подготовка к саммитам, какие объекты появились в столице и как они создавались, и развеял современные мифы и байки об Уфе, которыми пестрил интернет в последнее время.

Берега моей мечты

Экскурсия под предводительством мэра началась у здания Конгресс-холла, затем все спустились на смотровую площадку с видом на реку.

Общая береговая зона Уфы, которую образуют реки Агидель и Караидель, составляет 181 километр. До недавнего времени берега этих прекрасных рек напоминали помойку, однако теперь, уверяют городские власти, все меняется.

– У Уфы никогда не было полноценной набережной, то, что мы называли этим словом, было берегоукреплением от размыва. Мы три года освобождали берега от хлама, коряг, свалок, - рассказал Ирек Ишмухаметович. – Сейчас все вычищено, и мы приступили к строительству по-европейски обустроенной набережной. Уже сейчас южный фасад Уфы становится не только зоной отдыха, но и местом проведения всевозможных городских праздников и спортивных мероприятий. Для масштабного проекта при помощи Рустэма Хамитова удалось не только привлечь средства городского и республиканского бюджета, но и добиться федерального финансирования по статье «берегоукрепление».

К саммитам мэрия успела завершить первый этап благоустройства южного склона и укрепления набережной длиной 1,2 километра – участок в районе памятника Салавату Юлаеву. Весь склон в районе отеля Hilton garden in и уфимского амфитеатра укреплён тремя рядами свай, вручную насыпан огромный объем чернозема. На холмистых склонах высажено более 1200 деревьев преимущественно хвойных пород. Горная дорога ниже отеля Hilton garden in строилась по уникальной для Уфы технологии – асфальт уложен в три слоя. Здесь также использована особая система отводки талых и дождевых вод.

Места на уфимском берегу хватит всем. Ниже автотрассы вдоль набережной появилась прогулочная зона для пешеходов и велосипедистов. А фонари в форме цветка курая, светящиеся в ночи плитки амфитеатра, и многое другое создают, как выразился градоначальник, неповторимый уфимский стиль.

– Я горжусь своими работниками, - заявил мэр. – Обновление площадки амфитеатра потребовало серьезной инженерной подготовки. Мы сделали небольшие парковочки, где можно оставить автомобиль. Сейчас планируем построить фуникулер на смотровой площадке возле школы № 35.

Кстати, автомобилисты уже приметили проложенную вдоль берега автодорогу.

– Эту точку облюбовали стритрейсеры, - посетовал глава Уфы. – Мы вынуждены положить на дороге лежачих полицейских. Посмотрим, может быть, со временем и позволим гонщикам здесь остаться при условии обеспечения соответствующего уровня безопасности.

Кому поставить памятник, решит народ

С одного конца новая трасса зайдет в Старую Уфу до здания бывшего ремонтного завода, а с другого достигнет железнодорожного моста у Нижегородки. Вторая очередь благоустройства речного «фасада» Уфы продолжится в сторону Монумента дружбы. Работы по благоустройству закончатся в 2019 году, но и это еще не все.

– У нас есть два варианта продолжения этой дороги, - поделился мэр. – Либо она пройдет в Нижегородку под мостом, либо к железнодорожному вокзалу. Мы хотим убрать в этой части города частные дома, многие из которых находятся в полуаварийном состоянии, и создать удобный пассажирский трафик к железной дороге. Возможно, пустим здесь экологически чистый общественный транспорт – трамваи либо биобусы на аккумуляторах, но пока это все на стадии обсуждения.

Особая головная боль уфимского градоначальника – свалки на южном склоне. По словам г-на Ялалова, находятся они на частной земле, которая не принадлежит муниципалитету. Так что приходится мэру приводить речной фасад города в порядок методом уговора частников.

Сейчас администрация Уфы приглашает горожан к обсуждению важного вопроса: как лучше всего украсить укреплённую смотровую площадку ниже этнодеревни. По мнению чиновников, здесь должен появиться монумент или памятник. Кому? В мэрии готовы выслушать мнения горожан по этому вопросу. Также городская администрация приглашает граждан обсудить судьбу площади около Гостиного двора, где тоже планируют установить монумент.

– Мы видим там что-то более масштабное, чем куница, - заявил городской глава. – Сейчас этот памятник стоит в хорошем месте – в детском парке. Но если уфимцы решат, вернем ее.

В ходе прогулки выяснилось, что Ирек Ишмухаметович – прирожденный экскурсовод и неплохо знает историю родного города.

– Полюбуйтесь на отель Hilton. Как он играет, как блестяще смотрится со стороны реки с подсветкой, когда проплываешь на катере. И у памятника Салавату Юлаеву необычный ракурс. Кстати, Салават – мой родственник,– вещал мэр на смотровой площадке. – Рядом находится одно из древних городищ, возраст которого от двух до полутора тысяч лет. Всего таких городищ на территории Уфы пять. Мы прекрасно понимаем, что столице Башкирии не 441 год, это более древний город. Историки утверждают, что на уфимском полуострове люди живут уже 12 тысяч лет, это же естественная крепость с холмами и оврагами, многие из которых уже засыпаны.

В Гостинке будут торговать фермеры

Знакомство с обновленной Уфой продолжилось у фонтана «Семь девушек». И вновь уфимский глава не сплоховал. Он признался, что, хотя иностранные специалисты оценили как лучший в городе сквер с памятником Мустаю Кариму, но в сердце мэра первое место отдано театральному скверу с новым фонтаном.

– Мы доказали, что местными силами можем создавать в городе достойные объекты, - заявил он. Каждая скульптура ростом 2,5 метра, чистый вес 450 килограммов бронзы. Скульптор ваял девушек с фотографий солисток ансамбля имени Файзи Гаскарова. Каждая девушка изображает классическое движение башкирского танца, а не как писали в интернете: «Голова у девушки заболела».

Уфимский глава отверг все разговоры о необычайном сходстве уфимского фонтана с фонтаном Дружбы народов на ВДХН. Во-первых, уфимский арт-объект музыкальный и с подсветкой. Во-вторых, отличия – в сюжетном замысле.

– Здесь концепция совершенно другая – это легенда, - сообщил он. – Мы выбрали самый красивый ее вариант. Девушки, к сожалению, утонули и превратились в семь звезд – созвездие Большой медведицы.

У отеля Holiday inn Ирек Ялалов вновь задержался, чтобы поделиться со всеми энциклопедическими знаниями. Оказывается, здесь находится самое большое и дорогое крыльцо среди всех отелей этого брэнда в мире. Вес чугунного чуда – 50 тонн, это на 10 тонн больше, чем у памятника Салавату. К тому же по просьбе мэрии фасад отеля обложен особым винтажным кирпичом ручной работы, что удорожило проект миллион евро. Но красота дороже денег.

– Мы получили достойный объект, и иностранцы спрашивают: «Я попал в Лондон или Нью-Йорк?». Там ведь похожая архитектура, - с гордостью сообщил мэр.

В отреставрированном Гостином дворе, по словам мэра, откроется фреш-маркет.

– Мы провели анализ: что увозят гости из нашего города, - рассказал Ирек Ялалов. – Оказывается, 80 процентов везут домой продовольственные товары. Главный сувенир – не матрешка и войлок, а качественные башкирские продукты, в первую очередь мед. Поэтому в супермаркете свежих товаров будет представлена продукция местных фермеров – чистая, проверенная, экологически качественная. Она будет чуть дороже, но зато вся натуральная.

Затем экскурсанты направились к зданию недавно отремонтированного оперного театра. Как сообщил мэр, перемены здесь не закончатся. Скоро изменится боковой фасад пристроя к театру. По мнению уфимских чиновников, сейчас он груб и простоват, а после реставрации это будет «шедевральный объект». Пока же архитекторы ломают голову над тем, как же украсить кирпичную стену.

Осмотром своих владений Ирек Ялалов остался доволен.

– Везде местные материалы – асфальт, гранит, - отметил он. – Саммиты стали сложнейшим испытанием для города и республики. За три года мы построили порядка тысячи объектов, включая рестораны, парковки, автомойки, отреставрировали десятки памятников архитектуры. Как нас ни ругали, ни критиковали, процесс шел.

Припомнил мэр историю с исчезнувшим памятником деревянного зодчества – домом Моториных.

– Подобные случаи, зарегистрированные в этом году, носят единичный характер, это беспредел застройщиков, - прокомментировал ситуацию он. – Люди уже пожалели, что такое сотворили. Они сейчас несут серьёзный экономический ущерб.