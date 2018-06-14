В Уфе даже небольшой ливень заставил горожан понервничать
Сегодня, 17:16ПолитикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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Уфимцы жалуются на отсутствие в городе ливневой канализации.
Сюжеты: Фотофакт
Горожане жалуются: даже после небольшого и непродолжительного ливня по уфимским улицам текут широчайшие дождевые реки, перешагнув которые, основательно не замочив ноги, практически невозможно.
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Улица Российская после дождя
Фото: Марат Гареев, mkset.ru
А редкие решетки, через которые ливневые потоки должны утекать в соответствующую ливневую канализацию, порой выполнены в очень странном решении: они находятся выше уровня потока воды.
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Двор по улица Российская после дождя
Фото: Марат Гареев, mkset.ru
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