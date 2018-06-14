В Уфе даже небольшой ливень заставил горожан понервничать

Горожане жалуются: даже после небольшого и непродолжительного ливня по уфимским улицам текут широчайшие дождевые реки, перешагнув которые, основательно не замочив ноги, практически невозможно.

А редкие решетки, через которые ливневые потоки должны утекать в соответствующую ливневую канализацию, порой выполнены в очень странном решении: они находятся выше уровня потока воды.