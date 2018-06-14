В Башкирии вступил в силу закон, направленный на защиту детей от суицидов

В соответствии с принятым законом комиссии по делам несовершеннолетних дополнительно будут заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям.

- Дети не рождаются преступниками. И никогда ими не станут, если своевременно вести с ними правильную психологическую работу, прислушиваться к ребенку, понимать его внутренний мир, ограждать от негативного воздействия деструктивных групп в социальных сетях, - прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

- Трагедия в одной их стерлитамакских школ нынешней весной, регулярные сигналы о противоправных действия школьников в других регионах наглядно демонстрируют, что профилактическая работа в этой сфере жизненно необходима, - продолжил он. - Психика человека в подростковый период крайне неустойчива, он переживает внутренний кризис, и чтобы внутренние переживания не вылились в агрессию к окружающим или суицид, необходима психологическая поддержка со стороны взрослых. Для своевременного оказания такой поддержки и был принят данный закон.