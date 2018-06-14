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Рустэм Хамитов: В ближайшие 3-4 года мы построим более 10 новых клиник
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Рустэм Хамитов: В ближайшие 3-4 года мы построим более 10 новых клиник

Сегодня, 16:58ПолитикаРустэм БашкирцевФото: glavarb.ru
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