Рустэм Хамитов: В ближайшие 3-4 года мы построим более 10 новых клиник

Сегодня в Уфу для участия в международном форуме приехали ведущие учёные и специалисты в области кардиологии из России, Китая, Италии, Германии, Австрии, Кыргызстана.

Участников I Российско-Китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний поприветствовал глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщили в пресс-службе главы региона.

- Республика готова к тесному партнёрству с Китаем, другими странами и в сфере здравоохранения, - сказал в своем выступлении Рустэм Хамитов. - В наши дни многовековые традиции китайской медицины, которая ещё на заре цивилизации считалась во многом искусством, активно продолжаются с опорой на достижения современной науки.

Это уже второй форум, который проводится в Башкирии совместно с китайскими медиками. В конце прошлого года I Российско-Китайский конгресс собрал в Уфе видных нейрохирургов наших стран.

- Сегодняшний форум, безусловно, даст новый толчок развитию кардиологии в Республике Башкортостан, - сказал глава региона. -Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил задачу – добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни в стране к 2024 году до 78 лет, а к 2030-му – до 80 лет. В числе первоочередных приоритетов – снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения. В Башкортостане сегодня этот показатель превышает 500 – 510-515 случаев. Это лучше, чем в среднем по стране. Но в то же время нам ещё много нужно работать для того, чтобы достичь установленных показателей.

Рустэм Хамитов отметил, что в Республике Башкортостан запланировано существенное, значительное улучшение материальной базы путём строительства новых объектов здравоохранения.

- В ближайшие три-четыре года мы должны построить более десятка новых клиник, больниц суммарной стоимостью около 15 млрд рублей, - сказал он. -В этом году мы приступаем к строительству хирургического корпуса Республиканского кардиодиспансера. Это будет современный комплекс площадью 36 тысяч кв. м с операционными, оборудованными новейшей техникой. Ресурсы у нас есть, они уже определены, запланированы в бюджете. Сумма немаленькая – более 6 млрд рублей.

Рустэм Хамитов сообщил, что перед форумом он достал томик Конфуция (Кун Фу-цзы):