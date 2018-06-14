Путин утвердил состав своей новой администрации

Накануне, 13 июня, на сайте Кремля был опубликован новый состав администрации президента страны.

Ряд чиновников сохранили свои должности. Так, Антон Вайно сохранил пост главы администрации, а Алексей Громов и Сергей Кириенко — посты его первых заместителей. Заместителями Вайно остались Магомедсалам Магомедов и Владимир Осровенко. Дмитрий Песков также останется заместителем главы президентской администрации и пресс-секретарем Владимира Путина.

Глава государства также переназначил своих помощников — Ларису Брычеву, Владислава Суркова, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко, Андрея Белоусова, Игоря Левитина и начальника референтуры администрации Дмитрия Калимулина.

Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента, Артур Муравьёв сохранил пост в верхней палате парламента, а Гарри Минх — в нижней. Должность полпреда президента в Конституционном суде занимает Михаил Кротов.

Новым помощником главы государства стал бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Еще один новый помощник — замглавы ФСБ Дмитрий Шальков — возглавит Контрольное управление.