День России: послесловие политологов о значении праздника

«Новые Известия» предложили известных экспертов в сфере политологии и политконсалтинга определить реальный статус одного из главных государственных праздников нашей страны, который традиционно ежегодно отмечается 12 июня.

Глеб Павловский, политолог:

«День России стал реальным праздником около 10 назад. Первые годы он не ощущался в достаточной мере праздником, это было связано с тем, что люди не были достаточно уверены в своём государстве, а многие граждане вообще не могли решить, в каком именно государстве живут – все-таки в СССР, хоть и урезанном, или уже в некоем новом? Но в дальнейшем они все же согласились с тем, что это уже другое государство, что мы и наблюдаем вплоть до сегодняшнего дня». Первыми праздник признали дети. Когда некоторые взрослые еще кривили носом в отношении Дня России, дети уже охотно его отмечали.

Дмитрий Гусев, политолог:

«Среди россиян очень много людей, которые считают, что этот праздник символизирует собой не рождение России, а развал Советского Союза, что с этой даты, с парада суверенитетов он и начался. Поэтому к празднику двойственное отношение. Однако количество людей, которые тяготеют ко второй точке зрения, на мой взгляд, будет уменьшаться. Жизнь в стране поменялась, подрастает новое поколение. Но самое главное, у этого праздника стали появляться свои ритуалы: флешмобы, фестивали и т.д. Я считаю, что именно это даст ему стимул для роста. Да и 2014-й, когда к нам вернулся Крым, стал годом патриотического перелома в стране. И после этого люди осознали, что патриотизм – это классно»

Михаил Захаров, политолог:

«День России перешел из разряда еще одного непонятного выходного в разряд полноценных праздников. Сегодня лишним выходным, когда не надо на работу, можно назвать, скорее, 1 мая, день, который потерял свой традиционный статус международного дня трудящихся и уступил свой функционал с парадами и маевками Дню Победы. Да, пока что 12 июня не дотягивает по уровню ни до того же 9 мая, ни до Нового Года, но в целом уже воспринимается весьма позитивно хотя бы по той причине, что у праздника запоминающееся название».

Впрочем, среди представителей экспертного сообщества не все разделяют мнение о растущей популярности Дня России. Так, политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов убежден, что несмотря на государственные усилия по его популяризации и рост интереса отдельных граждан к празднику, День независимости пока что не находит отклик в сердцах всех до единого россиян.