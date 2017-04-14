В Башкирии в 2016 году собрано более 278 миллиардов рублей налогов

Эти цифры сегодня на заседании Госсобрания республики привел руководитель республиканского налогового управления Марат Вахитов.

В 2016 году управление Федеральной налоговой службы по Башкирии добилось достаточно хороших результатов, общий сбор в консолидированный бюджет Российской Федерации на территории нашей республики обеспечен в сумме более 278 млрд рублей, сбор в консолидированный республиканский бюджет обеспечен на уровне более чем 120 млрд рублей. Эти цифры сегодня на заседании Госсобрания республики привел руководитель республиканского налогового управления Марат Вахитов.

- Рост к 2015 году – 9 процентов. В региональный бюджет собрано примерно 12 млрд руб дополнительных доходов по отношению к 2015 году.отметил главный налоговик Башкирии.

Положительная тенденция, по его словам, наблюдается и в этом году. На 1 июня исполняемость регионального бюджета уже составила 46 процентов.

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