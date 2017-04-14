Госсобрание Башкирии назначило новых членов центризбиркома республики

Сегодня на очередном пленарном заседании Госсобрания депутаты назначили 6 новых членов Центральной избирательной комиссии региона. Всего было представлено 9 кандидатов.

По итогам рейтингового голосования новыми членами ЦИК РБ избраны:

Бикметов Рустем Фанильевич, предложен Центральной избирательной комиссией РБ;

Долматова Марина Борисовна, предложена Центральной избирательной комиссией РФ;

Ермолаев Игорь Николаевич, предложен политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

Закиров Тагир Шамилевич, предложен Всероссийской политической партией «Союз Труда»;

Садыков Вадим Юрьевич, предложен политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Суфиянова Елена Саматовна, предложена Советом муниципального района Учалинский район;

В состав Центральной избирательной комиссии Башкирии не прошли кандидаты, представленные партиями: «Российская экологическая партия «Зеленые», КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

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