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Госсобрание Башкирии назначило новых членов центризбиркома республики
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Госсобрание Башкирии назначило новых членов центризбиркома республики
Сегодня, 12:44ПолитикаАзат ГиззатуллинФото: Азат Гиззатуллин
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