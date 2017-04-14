Госсобрание Башкирии назначило новых членов центризбиркома республики

По итогам рейтингового голосования новыми членами ЦИК РБ избраны:
Бикметов Рустем Фанильевич, предложен Центральной избирательной комиссией РБ;
Долматова Марина Борисовна, предложена Центральной избирательной комиссией РФ;
Ермолаев Игорь Николаевич, предложен политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Закиров Тагир Шамилевич, предложен Всероссийской политической партией «Союз Труда»;
Садыков Вадим Юрьевич, предложен политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Суфиянова Елена Саматовна, предложена Советом муниципального района Учалинский район;
В состав Центральной избирательной комиссии Башкирии не прошли кандидаты, представленные партиями: «Российская экологическая партия «Зеленые», КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»