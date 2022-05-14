Вице-мэр Мелеуза был пойман на взятке в 2 миллиона рублей

Вице-мэр Мелеуза был пойман на взятке в 2 миллиона рублей
Вице-мэр Мелеуза был пойман на взятке в 2 миллиона рублей
14 мая, 10:46ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
Вице-мэр Василий Егоров принял крупную денежную сумму от посредника компании, занимавшейся строительством домов для сирот

В Башкирии вице-мэр города Мелеуза Василий Егоров был пойман на взятке в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание СобКор02.

Предполагается, что за вознаграждение в размере двух миллионов чиновник должен был принять некачественное жильё для сирот, несмотря на ряд дефектов и «недоделок» в жилых помещениях. В строительной компании, которая занималась строительством, опасались, что жилье с имеющимися недочётами не примут местные власти.

Тогда за приёмку жилья для сирот Егорову пообещали два миллиона рублей. После передачи денежных средств посредником-представителем строительной компании, Василий Егоров был пойман.

Как сообщает издание, в минувшую пятницу в местной администрации прошли обыски, а сам вице-мэр покинул здание, будучи в наручниках.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Следственный комитет республики. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, двумя годами ранее сценарий, во многом похожий на вышеупомянутый, произошел с министром строительства республики Рамзилем Кучарбаевым. По версии следствия, чиновник принял недостроенный объект, чем нанёс республиканскому бюджету ущерб — 95 миллионов рублей.

Примечательно, что судебные разбирательства по делу о злоупотреблении должностными полномочиями продолжаются по сей день. Рамзиль Кучарбаев отказывается от признания вины.

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