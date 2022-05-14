Вице-мэр Мелеуза был пойман на взятке в 2 миллиона рублей

Предполагается, что за вознаграждение в размере двух миллионов чиновник должен был принять некачественное жильё для сирот, несмотря на ряд дефектов и «недоделок» в жилых помещениях. В строительной компании, которая занималась строительством, опасались, что жилье с имеющимися недочётами не примут местные власти.