Вице-мэр Мелеуза был пойман на взятке в 2 миллиона рублей

В Башкирии вице-мэр города Мелеуза Василий Егоров был пойман на взятке в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание СобКор02.
Предполагается, что за вознаграждение в размере двух миллионов чиновник должен был принять некачественное жильё для сирот, несмотря на ряд дефектов и «недоделок» в жилых помещениях. В строительной компании, которая занималась строительством, опасались, что жилье с имеющимися недочётами не примут местные власти.
Тогда за приёмку жилья для сирот Егорову пообещали два миллиона рублей. После передачи денежных средств посредником-представителем строительной компании, Василий Егоров был пойман.
Как сообщает издание, в минувшую пятницу в местной администрации прошли обыски, а сам вице-мэр покинул здание, будучи в наручниках.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Следственный комитет республики. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, двумя годами ранее сценарий, во многом похожий на вышеупомянутый, произошел с министром строительства республики Рамзилем Кучарбаевым. По версии следствия, чиновник принял недостроенный объект, чем нанёс республиканскому бюджету ущерб — 95 миллионов рублей.
Примечательно, что судебные разбирательства по делу о злоупотреблении должностными полномочиями продолжаются по сей день. Рамзиль Кучарбаев отказывается от признания вины.