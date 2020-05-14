В Башкирии местные депутаты избрали мэра Салавата

По данным пресс-службы, в депутатском городском корпусе единолично избрали в качестве нового руководителя администрации Игоря Миронова, который ранее занимал должность заместителя министра промышленности и энергетики Башкирии. На пост мэра его ранее назначил глава Башкирии Радий Хабиров, решение оставалось за местными депутатами.

Помимо Игоря Миронова на пост претендовали еще несколько кандидатов, но за кандидатуру проголосовал единогласно весь депутатский корпус во главе с заместителем руководителя региональной администрации Ринатом Башировым. На заседании также присутствовал первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.