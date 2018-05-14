Первый канал: амортизаторы для лимузина Владимира Путина сделаны в Башкирии

Почти все комплектующие лимузина российского производства. Топливный бак сделан в Нижнем Новгороде, а салон автомобиля в Рязани. Двигатель лимузина также сделан в России. В день инаугурации президент пересел в представительский автомобиль российского производства марки «Аурус» — это название получилось слиянием двух слов: "aurum" на латыни — "золото", и Россия.