Зачем мэр Уфы Мавлиев решил убрать серые заборы по всему городу

Зачем мэр Уфы Мавлиев решил убрать серые заборы по всему городу
Зачем мэр Уфы Мавлиев решил убрать серые заборы по всему городу
Вчера, 10:34ПолитикаАнастасия Денисенко
Ратмир Мавлиев заявил о планах демонтировать серые заборы вдоль дорог, работы начнутся уже на следующей неделе, с 18 апреля. Мы прогулялись по городу, чтобы выяснить, что изменится, если Уфа откажется от пешеходных ограждений.

Уфа, как и многие другие города России, усеяна серыми заборами вдоль проезжих частей.

Эти заборы были установлены по ГОСту Р 52289-2019, который также регламентирует дорожные знаки, разметки и светофоры. Такое ограждение должно снижать риски столкновения пешехода с водителем, исключать съезды с дорог и парковку в неположенном месте. Там же сказано, что ограждение должно предотвратить выход животных на проезжую часть. Конечно, такое определение по большей части имеет отношение и к отбойникам, которые устанавливаются на трассах и мостах. Но в документе есть конкретный список мест, в которых необходимо устанавливать дорожные ограждения длиной 50 метров в каждую сторону. Мы прогулялись по городу и посмотрели, что из себя представляют такие заборы, в каком они находятся состоянии и могут ли они в действительности как-то обезопасить пешеходов и животных.

Самое первое ограждение, которое встретилось на пути, представляет из себя небольшой кусок забора с проемом в центре, который предусмотрительно оставили в том месте, где нет ни зебры, ни светофора. При этом кусок забора длинной примерно в сто метров. Для остальной дороги, по всей видимости, ограждения не понадобились, — так решили проектировщики.

А здесь нужно отдать должное жителям города — они, видимо, решили сделать из забора доску объявлений. Судя по всему, над устранением таких несанкционированных объявлений работают коммунальщики, так как все объявления были уже оторваны.

Встречаются и такие маленькие кусочки забора. Возможно, таким образом дорожные службы позаботились о пешеходном знаке или о билборде с большим цифровым экраном позади. Ощущение, что здесь ограждение было установлено уж точно не ради безопасности пешеходов.

Следующее ограждение спроектировано хуже некуда — почему-то оно отнимает одну треть пешеходного тротуара, тем самым не оставляя шанса мамам с колясками. При этом в очередной раз можно заметить, что это лишь небольшая часть ограждения, которая была установлена не по всей дороге, а в определенном месте. И каким образом дорожники подбирали эти места — не совсем понятно. А может быть у них есть статистика о том, в каких именно точках дороги чаще всего происходят столкновения машин с пешеходами? Такой информации мы, к сожалению, не нашли. Поэтому чем именно руководствуются дорожные службы — большой вопрос.

Еще одно странное место для ограждения — территория газона. Возможно, по мнению дорожников, горе-пешеходы могут выскочить на проезжую часть прямо с озелененной территории.

Ну а здесь ограждение поставили в самом неожиданном месте — прямо напротив парковки, где в целом машина не сможет разогнаться до приличной скорости.

И еще один маленький непонятный кусочек забора, который стоит прям рядом с подземной парковки.

Так в каких местах должны быть установлены эти железные заборы? В ГОСТовском документе есть конкретно обозначенный список мест в городе, где необходимо устанавливать серые пешеходные ограждения. Они должны находиться возле пешеходных переходов, которые в том числе, могут быть расположены возле школ и детских садов; на улицах, где ранее было зафиксировано большое количество ДТП. При этом с 1 апреля 2020 года вступила новая поправка к этому правилу, в которой сказано, что ограждения можно не ставить напротив кустарников или если ширина газона между тротуаром и дорогой составляет более 1 метра.

Так ли безопасны заборы?

С одной стороны, заборы могут регулировать движение и направлять пешеходов таким образом, чтобы они не перебегали дорогу в неположенном месте. С другой стороны — такие ограждения могут стать настоящими заборами смерти. Смерти — потому что если даже легковой автомобиль столкнется с ограждением — оно разлетится в щепки. И все эти металлические куски полетят прямо в пешеходов.

Фото:челябинский урбанист

Многие оправдывают заборы тем, что они помогают избежать ДТП с участием пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. О том, почему это большое заблуждение, еще два года назад писал урбанист Илья Варламов: «Уверен, кто-то захочет написать, что заборы нужны, чтобы пешеходы не перебегали дороги, где им вздумается! Это самое распространенное заблуждение. Проектируйте улицы так, чтобы людям не надо было перебегать! Делайте удобные и безопасные переходы!»

Мэр Мавлиев, к слову, первый сити-менеджер Уфы, который поднял вопрос об устранении этих ограждений. Теперь остается вопрос — если не заборы, то что будет регулировать движение и направлять пешеходов к дорожным переходам? Остается надеяться, что Мавлиев будет вдохновляться опытом других стран, которые вместо заборов ставят «зеленые» ограждения в виде кустарников и деревьев.

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