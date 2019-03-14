Либерман: за редизайн любого сайта не платят таких денег, как «Аэрофлот»

Представители пресс-службы «Аэрофлота» рассказали, что необходимость нового обновления сайта и приложений обусловлена быстрым развитием IT-технологий. В компании добавили, что в прошлый раз редизайн сайта был проведен в 2010 году, а обновление приложений делали в 2012 году, информирует телеканал «360».

Между тем, данные в App Store свидетельствуют, что на самом деле все было не так. Якобы последний редизайн сайта «Аэрофлота» был произведен не в 2012 году, а всего три дня назад. Тогда специалисты исправили «ряд ошибок, связанных с процессом покупки билетов» и добавили услуги по заказу трансфера.

В минувшем году авиакомпания заказала у фирмы «Рамакс Интернейшнл» дополнительную услугу по обновлению своих интернет-ресурсов. Речь идет о внедрении технологии двухфакторной аутентификации программы на сайте и в личном кабинете. Эта услуга стоила «Аэрофлоту» не менее 28,3 миллиона рублей.

А еще годом ранее авиаперевозчик разместил заказ на «выполнение работ по разработке функциональности «Плати легко»» для главного и мобильного сайтов, а также мобильных приложений ПАО «Аэрофлот». Цена услуги тогда составила 19,9 миллиона рублей.

Содержание письма «Аэрофлота» говорит о том, что сумма порядка 300 миллионов рублей появилась по итогам опроса крупнейших разработчиков программного обеспечения. Их этих средств 74,2 миллиона рублей потратят на обновление только одного мобильного приложения. Эксперты утверждают, что стоимость услуг существенно завышена.

По словам разработчика парковочного приложения ParkApp Евгения Либермана, редизайн почти любого сайта или приложения стоит намного меньше тех денег, которые готов отдать «Аэрофлот». Даже такая дорогостоящая услуга, как разработка нового мобильного приложения, не стоит 74 миллионов рублей, которые «Аэрофлот» готов отдать только за один его редизайн.