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В Башкирии создадут специальные дома ребенка для сирот до 4 лет
Сюжеты:
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В Башкирии создадут специальные дома ребенка для сирот до 4 лет

Сегодня, 08:57ПолитикаЗиля Аскерова
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