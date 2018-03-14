В Башкирии создадут специальные дома ребенка для сирот до 4 лет

На очередном заседании президиума правительства Башкирии утвердили положение об условиях содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырёх лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Теперь дети будут находиться не в профильных учреждениях, как раньше, а в специальных домах ребенка. Группы будут состоять из не более чем шести детей. По словам министра образования Башкирии Анвара Бакирова, они должны напоминать многодетные семьи. Делается это для того, чтобы ребятишки смогли легче социализироваться в дальнейшем.