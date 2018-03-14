Рустэм Хамитов предложил партиям сотрудничать

Встреча состоялась по инициативе Межпартийного совета региональных отделений политических партий России в Республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Встреча была довольно неожиданной для ее участников, многие из них узнали о времени и дате встречи всего за день до нее. На встречу пригласили около 20 человек.

Вот перечень партий, руководителей которых пригласили на встречу: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Зеленые», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Союз труда», «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности», «Родная партия», «Защитники Отечества», «Партия малого бизнеса», «Национальный курс».

Встреча прошла в неформальной обстановке и продлилась более двух часов, рассказала Медиакорсети лидер регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Руфина Шагапова:

- Рустэм Закиевич создал неформальную обстановку, располагающую к общению. Я рассказала о нашей работе и предложила провести в День Эколога 5 июня форум «Зеленая планета» или «Зеленая страна». Мы могли бы на нее пригласить экспертов ЮНЕСКО и рассказать об экологическоим просвещении и образовании. Рустэм Хамитов эту идею поддержал. Я очень довольна.

Глава республики Рустэм Хамитов, разумеется, начал разговор с темы выборов.

- Выборы – это легитимная возможность для граждан сформировать власть, выразить к ней своё отношение, дать оценку её работе, - сказал он. - Власть в стране и в нашей республике готова к такой оценке. Для нас это значимый момент, чтобы поставить важные для движения вперёд задачи, сделать новые шаги по сплочению общества и при необходимости внести коррективы в дальнейшую работу.

Рустэм Хамитов отметил, что в республике в последние годы наряду с традиционными, крупными парламентскими партиями действуют и новые политические партии, выражающие интересы разных социальных групп. И выразил готовность сотрудничать со всеми политическими силами.