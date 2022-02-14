Жители Нефтекамска отреагировали на неожиданную отставку мэра города Ратмира Мавлиева

Жители города Нефтекамска поблагодарили Мавлиева за проделанную работу и пожелали успехов на новой должности. Удивительно, но под постами у чиновника мы не нашли ни одного негативного комментария. Некоторых отставка мэра даже заставила прослезиться и это явно не комментарии ботов.

Жители Нефтекамска высказались в комментариях под постами уже сложившего полномочия мэра Ратмира Мавлиева. Все, без исключения, желают удачи чиновнику и благодарят его за проделанную работу. Некоторых отставка сити-менеджера даже заставила прослезиться. "Не поверите, читаю и плачу. Мы эгоисты, нам хорошо и жалеем, что вы уходите, но ведь карьерный рост необходим вам. Радуюсь за вас, желаю успеха. Уфа, держись, сейчас будет лучше, красивее и успешнее. Удачи вам, наш Ратмирчик Рафилович! Успехов вам!" - пишет жительница Нефтекамска. Есть и те, кто считают, что без Мавлиева город и вовсе перестанет развиваться. "Возвращаемся в средневековье!" - пишет один из комментаторов. Примечательно, что у Ратмира Мавлиева на удивление нет ни одного негативного комментария или жалоб на странице в социальных сетях, тогда как у других Башкирских чиновников ситуация обстоит иначе. Ранее мы сообщали о том, что глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Сергея Грекова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter