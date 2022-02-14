Жители Нефтекамска отреагировали на неожиданную отставку мэра города Ратмира Мавлиева

Жители Нефтекамска отреагировали на неожиданную отставку мэра города Ратмира Мавлиева
Жители Нефтекамска отреагировали на неожиданную отставку мэра города Ратмира Мавлиева
Сегодня, 12:18ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Жители города Нефтекамска поблагодарили Мавлиева за проделанную работу и пожелали успехов на новой должности. Удивительно, но под постами у чиновника мы не нашли ни одного негативного комментария. Некоторых отставка мэра даже заставила прослезиться и это явно не комментарии ботов.

Жители Нефтекамска высказались в комментариях под постами уже сложившего полномочия мэра Ратмира Мавлиева. Все, без исключения, желают удачи чиновнику и благодарят его за проделанную работу.

Некоторых отставка сити-менеджера даже заставила прослезиться.

"Не поверите, читаю и плачу. Мы эгоисты, нам хорошо и жалеем, что вы уходите, но ведь карьерный рост необходим вам. Радуюсь за вас, желаю успеха. Уфа, держись, сейчас будет лучше, красивее и успешнее. Удачи вам, наш Ратмирчик Рафилович! Успехов вам!" - пишет жительница Нефтекамска.

Есть и те, кто считают, что без Мавлиева город и вовсе перестанет развиваться.

"Возвращаемся в средневековье!" - пишет один из комментаторов.

Примечательно, что у Ратмира Мавлиева на удивление нет ни одного негативного комментария или жалоб на странице в социальных сетях, тогда как у других Башкирских чиновников ситуация обстоит иначе.

Ранее мы сообщали о том, что глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Сергея Грекова.

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