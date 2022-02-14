Заместителем министра финансов Башкирии назначили многодетную мать Розу Юсупову

Заместителем министра финансов Башкирии назначили многодетную мать Розу Юсупову
Заместителем министра финансов Башкирии назначили многодетную мать Розу Юсупову
Сегодня, 10:32ПолитикаИрина ДеревянчукФото: минфин Башкирии
Розу Юсупову на должность замминистра финансов утвердил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров 14 февраля.

В министерстве финансов Башкирии новое назначение – должность заместителя министра финансов Башкирии заняла буквально накануне, 12 февраля отметившая сорокалетний юбилей кандидат экономических наук Роза Юсупова. Примечательно, что новый замминистра финансов успешна не только в карьере, но и в семье, на сайте ведомства сообщается. что новая замминистра многодетная мама, которая воспитывает троих детей.

За спиной у Юсуповой и преподавательская деятельность, с 2005 по 2010 год она работала в Башкирском государственном аграрном университете, который сама и окончила, ассистентом кафедры экономики аграрного производства, затем старшим преподавателем на этой же кафедре. Также преподавала Роза Юсупова и другие дисциплины, если точнее – была старшим преподавателем бухучета и анализа.

Юсупова и ранее трудилась в министерстве финансов региона, более 10 лет она занимала пост руководителя отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса в ведомстве. С 2016 года Юсупова советник государственной гражданской службы Республики Башкортостан 1 класса, имеет она и благодарности как от самого ведомства так и от регионального правительства.

Теперь она будет работать заместителем министра финансов региона Лиры Игтисамовой, а в министерстве финансов станет еще на одну женщину больше на руководящих должностях.

Напомним, в начале февраля Минфин Башкирии предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников, которая должна была продлиться до октября нынешнего года. Так что если его примут, а это вероятнее всего произойдет, так как профильный комитет Курултая рекомендовал принять законопроект, зарплаты чиновников проиндексируют также как пенсии и другие социальные выплаты.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы