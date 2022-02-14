В Уфе жители одного из микрорайонов попросили провести проверку чиновников

Жители микрорайона "Южный" записали видеообращение к властям города. По их мнению, строительство многоэтажки является незаконной, так как согласно проекту от 2008 года, на этой территории возможно строительство только четырех и шестиэтажных домов.
Уфимцы также опасаются, что в случае если стройка будет начата, то в обозримом будущем появятся новые обманутые дольщики.
Напомним, что еще в марте 2021 года глава республики Радий Хабиров дал поручение сити-менеджеру Сергею Грекову остановить строительство дома. Решение было обосновано тем, что по существующим правилам на указанной территории в проекте может быть возведено здание высотой не более шести этажей.