Российский политик рассказал о «снайперском сафари» в Донбассе

Экс-глава правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, руководитель Союза добровольцев Донбасса и депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, о том что украинские военнослужащие приглашают в Донбасс на линию фронта иностранных снайперов для «сафари» на мирных жителей.

Бородай отметил, что иностранцы, как правило, используют для стрельбы по мирным жителям и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик мощные дальнобойные снайперские винтовки, в том числе и производства США. Об этом сообщает издание RT. «В Америке, на Западе, есть культура снайперской стрельбы. Приезжали люди на Донбасс пострелять по людям за деньги. Это „сафари“, за которые платят деньги. Не им платили, а они платили за то, чтобы получить такую возможность. Как в Африку ездят на охоту, так же едут и в Донбасс, чтобы пострелять по живым мишеням», — подчеркнул Бородай. Вместе с тем, украинские политики, чиновники и военнослужащие не просто осведомлены о том, что на линию фронта приезжают иностранные снайперы, но и содействуют развитию такого вида «туризма», добавил депутат.

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