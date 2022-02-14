«Перерос маленький город»: Мавлиев может стать самым молодым мэром Уфы за всю историю

Сегодня, 14 февраля, Ратмир Мавлиев покинул пост мэра Нефтекамска по причине перехода на другую работу, после чего Радий Хабиров на оперативном совещании предложил Мавлиеву возглавить администрацию Уфы после перевода Сергея Грекова в Москву на новую должность. Mkset изучил характеристику возможного будущего мэра Уфы.

Сегодня, 14 февраля, на оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что мэру Уфы Сергею Грекову была предложена должность полномочного представителя Башкирии в Москве в ранге вице-премьера. В это же время в Нефтекамске начали происходить кадровые перестановки. В частности, досрочно покинул пост мэра 33-летний Ратмир Мавлиев, на его место пока с приставной и. о. был назначен Эльдар Валидов. Сам Мавлиев сообщил на своей странице в соцсетях, что продолжит работать в другом городе Башкирии. Так, на все том же оперативном совещании предложил Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы. Известно, что сегодня, 14 февраля, состоится внеочередное заседание депутатов Горсовета Уфы, на котором должно быть принято решение. Фото: vk.com В случае если Ратмир Мавлиев будет утвержден на пост мэра столицы Башкирии, то он станет самым молодым руководителем Уфы — ему всего 33 года. Известно, что за два года на посту мэра Нефтекамска Мавлиев зарекомендовал себя с положительной стороны, в частности, ему удалось заметно преобразить облик города. По словам Данияра Абдрахманова, ректора Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ, данное назначение укладывается в кадровую логику Хабирова по обновлению и омоложению управленческого аппарата. — Посмотрите — во многих городах и районах руководители не «аксакалы», а 30-40 летние технократы, умеющие решать сложные задачи. Неудивительно, что в один день молодому и талантливому дают шанс порулить таким большим и сложным городом как Уфа. Данияр Абдрахманов Кроме того, отмечается, что Ратмир Мавлиев перерос формат небольшого города и явно способен управлять большим городом. Действительно, судя по положительным комментариям в социальных сетях от жителей Нефтекамска, со своими обязанностями экс-глава администрации справлялся. В частности, под публикацией в социальной сети, в которой Ратмир Мавлиев объявил о своем уходе и разрыве с Нефтекамском в День всех влюбленных, нет ни одного негативного комментария. Однако, несмотря на положительный отклик жителей Нефтекамска, работа мэром Уфы для Ратмира Мавлиева может оказаться непростой. В частности, эксперты отмечают, если теперь уже экс-мэр Нефтекамска справлялся с благоустройством города, то в Уфе задачи будут гораздо масштабнее. Кроме того, по словам экспертов, будущему мэру необходимо будет понять Уфу как город, чтобы знать, как ее развивать.

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