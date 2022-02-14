Исполняющим обязанности мэра Уфы стал экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев

Исполняющим обязанности мэра Уфы стал экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев
Исполняющим обязанности мэра Уфы стал экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев
Сегодня, 17:29ПолитикаВалерия Панаева
После отставки он был назначен первым заместителем главы администрации Уфы.

Экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев официально будет исполнять обязанности мэра Уфы после ухода с поста Сергея Грекова. 32 депутата - единогласно - проголосовали за Мавлиева. Ранее депутаты горсовета Уфы приняли отставку мэра Сергея Грекова. В ближайшее время Греков станет полпредом Башкирии при президенте Владимире Путине в ранге вице-премьера, заявил глава Башкирии Радий Хабиров ранее. Умарпаша Ханалиев, который до сего дня был полпредом в Москве, будет спецпредставителем РБ по инвестиционной деятельности.

11 февраля был запущен процесс по замене мэра Уфы Грекова на мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Именно Мавлиева источники Mkset называли новым сити-менеджером башкирской столицы. 14 февраля эта информация подтвердилась — глава республики Радий Хабиров сделал заявление, что предложил Мавлиеву занять пост мэра Уфы.

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