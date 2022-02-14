Глава Башкирии призвал чиновников убрать авторухлядь из уфимских дворов

Глава Башкирии призвал чиновников убрать авторухлядь из уфимских дворов
Глава Башкирии призвал чиновников убрать авторухлядь из уфимских дворов
Сегодня, 14:19ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
«Старой рухлядью» Хабиров назвал ветхие автомобили, которые долгие годы занимают парковочные места во дворах Уфы. Эту тему он поднял на сегодняшнем оперативном совещании республики.

Три года назад в Уфе со дворов начали работу по уборке старых машин во дворах. Сегодня на оперативном совещании республики Радий Хабиров заявил, что попросит контрольное управление «отработать этот вопрос с Уфой».

Также он поручил чиновникам пройтись по дворам и посмотреть, в каких дворах ветхие автомобили занимают парковочные места.

— Это непростая работа, мы имеем дело с собственностью граждан, поэтому там целая процедуру надо соблюдать и готовить места для сбора этой техники. Но это дает освободившиеся места для парковки. Прошу эту работу продолжать, — подчеркнул глава региона.

Ранее власти города пообещали оборудовать шлагбаумами дома в зоне будущих платных парковок в Уфе. Правда, за чей счет будут внедряться такие изменения, пока что неизвестно, так как чиновники не ответили на этот вопрос.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы