Хабиров прибыл в Нефтекамск, мэра которого прочат на должность главы города Уфы

Ранее Mkset сообщал о том, что еще 11 февраля был запущен процесс по замене нынешнего мэра Уфы Сергея Грекова. Именно кандидатуру Мавлиева уже продолжительное время осведомленные источники называют наиболее вероятной на пост нового мэра Уфы.