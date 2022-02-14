Главой исполкома Единой России в Башкирии стал экс-работник РЖД

Руслан Насретдинов закончил Самарский университет путей сообщения и с 2006 по 2012 год работал в РЖД. Его карьера в партии началась в 2012 году.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» в Башкирии стал Руслан Насретдинов. Об этом сообщили в приемной отделения. Известно, что Насретдинов закончил университет, который готовит к выпуску будущих сотрудников РЖД, а затем после окончания работал в Демской дистанции электроснабжения ОАО «Российские железные дороги» в период с 2006 по 2012 год, мы уже писали о его биографии ранее. С 2012 по 2014 год Насретдинов уже работал в партии на должности главного специалиста и занимался отдельными проектами. Затем он работал в администрации главы республики, а уже потом перешел в администрацию Октябрьского района. Но потом вновь вернулся на предыдущее место работы. Новый руководитель исполкома будет также готовить региональное отделение партии к предстоящей конференции, которая состоится уже 4 марта. Также ранее сообщалось, что уже экс-руководитель отделения партии в Башкирии Рустем Ахмадинуров написал заявление на отпуск, о его дальнейшей карьере станет известно уже после конференции партии, которая состоится в марте этого года.

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