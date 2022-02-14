Глава «Единой России» в Башкирии сообщил об отпуске с последующей отставкой

Глава «Единой России» в Башкирии сообщил об отпуске с последующей отставкой
Глава «Единой России» в Башкирии сообщил об отпуске с последующей отставкой
Сегодня, 16:25ПолитикаВалерия Панаева
Об этом Ахмадинуров сообщил на своей странице в соцсетях 14 февраля.

Рустем Ахмадинуров, возглавляющий республиканское отделение партии «Единая Россия», официально объявил о своем уходе.

— В большой кадровый день тоже решил оставить исполком партии и уйти в преддверии Республиканской конференции ЕР в отпуск с последующей отставкой», — написал Ахмадинуров.

Известно, что решение об отставке будет приниматься на конференции партии в марте.

Несколько дней назад Ахмадинуров не исключал свой уход на фоне появившейся об этом информации. Будущим руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» в Башкирии может стать нынешний замглавы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Насретдинов, сообщают источники Mkset, знакомые с ситуацией. Отметим, что Ахмадинуров возглавлял исполком местного отделения партии с января 2018 года.

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