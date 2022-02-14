Глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Грекова

Глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Грекова
Глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Грекова
Сегодня, 12:10ПолитикаВалерия Панаева
Однако Радий Хабиров отметил, что в данном случае все зависит от решения депутатов горсовета, заявил глава Башкирии на еженедельной оперативке 14 февраля.

Глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельной оперативке 14 февраля сообщил перестановках во власти республики.

Так, мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев был освобожден от должности, и.о. мэра в этом городе стал 38-летний математик Эльдар Валидов. Действующий мэр Уфы Сергей Греков станет полпредом Башкирии в Москве в ранге вице-премьера. Тогда как его место, по информации источников Mkset, должен занять Мавлиев.

Сам Хабиров заявил, что предложил Мавлиеву пост мэра Уфы, однако его официальное утверждение зависит от решения депутатов горсовета, заседание состоится сегодня.

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