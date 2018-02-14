Ялалов прокомментировал сообщения о готовящемся "путче" депутатов Горсовета

Сегодня на очередном заседании Горсовета Уфы депутаты одобрили деятельность главы города в прошедшем году.

На вопрос журналиста "Коммерсант-Уфа" Булата Баширова о том, велись ли какие-либо переговоры депутатов с членами администрации региона, мэр Уфы ответил так:

- Знаете, работа депутата городского совета, республиканского, федерального уровня должна быть открытой, публичной. Естественно, они - абсолютно самостоятельные люди, которые ведут консультации с партиями, различными движениями, аппаратом главы республики. Это нормальная практика, здесь ничего такого нету. И никаких опасений не было, любой депутат старается максимально объективно голосовать.