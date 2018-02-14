Ялалов прокомментировал сообщения о готовящемся "путче" депутатов Горсовета
На вопрос журналиста "Коммерсант-Уфа" Булата Баширова о том, велись ли какие-либо переговоры депутатов с членами администрации региона, мэр Уфы ответил так:
- Знаете, работа депутата городского совета, республиканского, федерального уровня должна быть открытой, публичной. Естественно, они - абсолютно самостоятельные люди, которые ведут консультации с партиями, различными движениями, аппаратом главы республики. Это нормальная практика, здесь ничего такого нету. И никаких опасений не было, любой депутат старается максимально объективно голосовать.
Напомним, сегодня на очередном заседании Горсовета Уфы депутаты одобрили деятельность главы города в прошедшем году. Из 34 присутствующих положительную оценку деятельности администрации поставил 31 депутат. Накануне заседания ряд СМИ, в частности "Коммерсантъ-Башкортостан" и ProUfu.ru сообщили, что сегодня депутаты под давлением администрации главы региона могут поставить отрицательные оценки работе Ирека Ялалова, чтобы впоследствии инициировать его отставку.