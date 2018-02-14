Башкирия поднялась в рейтинге качества жизни регионов на один пункт

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» подготовило рейтинг качества жизни населения в российских регионах в 2017 году.

По результатам рейтинга Башкирия оказалась на 24 месте из 85 регионов России, улучшив прошлогодний показатель на один пункт. В 2016 году Башкирия находилась на 25 месте, в 2015 и 2014 годах – на 21 месте.

Рейтинг строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых 72 индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

- Результаты рейтинга говорят о том, что стабилизация экономической ситуации в 2017 году благоприятно отразилась на качестве жизни в большинстве регионов, - поясняют авторы исследования. - Среднее значение рейтингового балла всех регионов в Рейтинге регионов по качеству жизни – 2017 составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в Рейтинге-2016. В предыдущем году среднее значение рейтингового балла всех регионов выросло всего на 0,35 пункта. Сводный рейтинговый балл вырос у 71-го региона, что обусловлено улучшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область.