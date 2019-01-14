Врио главы Башкирии Радий Хабиров - чиновникам: Следующий вызов - пыль

Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров намекнул чиновникам, что к лету пора начинать готовиться прямо сейчас. Врио главы Башкирии отметил, что испытание снегом - первое, впереди - борьба с пылью.

- Для всех глав администраций следующий вызов - это пыль. Особенно для города Уфы, - сказал Радий Хабиров. - Песчаные бури, которые летом здесь летают, их быть не должно. Заранее предупреждаю. Это вам задание всем, начинайте готовиться.