Рустема Ахмадинурова прочат в лидеры «Единой России» в Башкирии

О возможном его назначении на пост руководителя башкирского исполкома сообщил телеграм-канал, Рустем Ахмадинуров никаких приглашений на этот пост не получал.

Телеграм-канал «Политкурай» (2100 подписчиков) сообщил о том, что «с большой вероятностью у башкирских единороссов сменится руководитель». На место нынешнего главы исполкома регионального отделения партии Руслана Гиззатуллина прочат руководителя «Российской школы политики» Рустема Ахмадинурова. Медиакорсеть решила узнать, как обстоят дела на самом деле.

В офисе «Единой России» в Уфе про смену руководства ничего не знают. На момент подготовки материала с Русланом Гиззатуллиным связаться не удалось. Зато доступен оказался Рустем Ахмадинуров.

- Накануне важнейших выборов в республике, главы Башкирии, вполне возможно, что какая-то перезагрузка в руководстве партии планируется, - сказал Рустем Ахмадинуров. – Но мне никаких предложений от руководства партии не поступало, поэтому говорить об этом преждевременно.

Своим мнением о возможной смене руководства в региональном отделении партии «Единая Россия» поделился политолог Дмитрий Казанцев:

- Рустем Ахмадинуров не только известный башкирский политик, но и фигура федерального масштаба. Поэтому не удивительно, что на место лидера регионального исполкома партии власти может быть одобрена его кандидатура. Центральное руководство «Единой России» в электорально значимых субъектах страны старается привлечь к партийной работе медиаактивных и авторитетных персон. Тем более, если последние еще и из числа местных кадров, успешно позиционируют себя как эффективные менеджеры на важных для федерального центра избирательных территориях.

- В этом плане Рустем Ахмадинуров - выигрышный вариант для московских партийцев, - продолжил он. - Жители Башкирии знают его как наиболее активного депутата Госсобрания пятого созыва, региональные элиты - в качестве влиятельного политика и бывшего руководителя столичного филиала РГСУ в Уфе, журналисты российских и региональных СМИ - как общественного деятеля и именитого социолога, активно ведущего соцсети.