МИД Германии назвал письма посла США о «Северном потоке» провокацией
Письма посла США в Германии Ричарда Гренелла от 12 января, в которых содержатся угрозы экономических ограничений в адрес компаний страны, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2», МИД ФРГ счел провокацией.
Руководство компаний после получения данных писем обратилось за разъяснениями в министерство, информирует газета «Известия».
Известно, что ведомство рекомендовало пока воздержаться от реакции на выставленные Гренеллом требования.
МИД совместно с ведомством канцлера планирует обсудить данный инцидент и согласовать реакцию на него в понедельник, 14 января. При этом ведущие политики страны выступили с критикой действий Гренелла и призвали дать на них жесткий ответ.
Известно, что в своих письмах посол США предложил руководству компаний «задуматься о репутации и своем будущем». При этом его представитель заявил, что дипломат планировал в своих посланиях не угрожать, а всего лишь обозначить позицию Вашингтона в данном вопросе.
Ранее США неоднократно высказывали свое недовольство по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2».
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