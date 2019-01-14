МИД Германии назвал письма посла США о «Северном потоке» провокацией

Руководство компаний после получения данных писем обратилось за разъяснениями в министерство, информирует газета «Известия».

Известно, что ведомство рекомендовало пока воздержаться от реакции на выставленные Гренеллом требования.

МИД совместно с ведомством канцлера планирует обсудить данный инцидент и согласовать реакцию на него в понедельник, 14 января. При этом ведущие политики страны выступили с критикой действий Гренелла и призвали дать на них жесткий ответ.

Известно, что в своих письмах посол США предложил руководству компаний «задуматься о репутации и своем будущем». При этом его представитель заявил, что дипломат планировал в своих посланиях не угрожать, а всего лишь обозначить позицию Вашингтона в данном вопросе.