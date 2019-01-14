Константин Толкачев: У жертв трагедии в Учалах в трех семьях остались семь детей

Сегодня Константин Толкачев выразил от имени парламента республики соболезнования родственникам погибших в Учалах. 13 января в результате массового убийства там погибли четыре человека.

– Трагедия потрясла всю республику , – сказал Константин Толкачев. -Искренние соболезнования семьям погибших. Государственное Собрание по горячим следам изучает ситуацию на месте. С этой целью в Учалах находится мой заместитель Эльвира Аиткулова.

- Главную нашу задачу мы видим в том, чтобы обеспечить оперативную помощь пострадавшим, - подчеркнул Толкачев. - У жертв трагедии в трех семьях остались семь детей. На первом месте стоит вопрос их устройства, оказание необходимой помощи, не только материальной, но и в первую очередь психологический. Необходимо также сделать все возможное для сохранения жизни и здоровья пострадавшего, который находится в больнице. От этого, кстати, напрямую зависит, останутся ли двое детей с отцом или станут сиротами.

Константин Толкачев отметил, что хотя главный виновник трагедии наказал себя сам, это не означает, что не нужно разбираться в причинах случившегося.

- На передний план выходят вопросы профилактики насилия в семьях, – считает Константин Толкачев. - Всецело поддерживаю инициативу врио главы республики о комплексной программе по борьбе с алкоголизмом. Необходимы также ограничение оборота оружия и жесткий контроль за ним.