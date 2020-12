«Не панацея, но важный инструмент». Что думают политологи о прямых выборах мэра Уфы

Уфа уже более месяца остаётся без градоначальника, а в обществе зреют идеи о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов в Башкирии. Инициативу в свои руки взял депутат Госсобрания республики Рустам Хафизов, предложивший отнюдь не прямые выборы. Что об этом думают политологи — в материале Mkset.

«Уфа в ожидании» Действующий мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавируса в конце октября. Его место на временной основе занял Радмил Муслимов. Тогда в обществе и СМИ пошла волна обсуждений: кто же станет следующим мэром? В числе претендентов называли первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, главу администрации Салавата Игоря Миронова, главу администрации Нефтекамска Ратмира Мавлиева, главу администрации Сибая Рустема Афзалова, а также ишимбайского предпринимателя и экс-депутат Госсобрания Сергея Грекова. Пока мэра так и не назначили, а врио Радмил Муслимов заболел коронавирусом и «временщиком» стал Рустем Газизов. Таким образом, более месяца Уфа остаётся без градоначальника, а житель Уфы, тем временем, создаёт онлайн-пикет за прямые выборы мэра, чем вызывает определённый ажиотаж. Уфа в ожидании нового головы погрузилась в безвременье,сказал политолог Арсен Шаяхметов. Пресс-служба мэрии сообщает, что город функционирует в штатном режиме и отсутствие постоянного руководителя не должно сказываться на качестве управления городом. Арсен Шаяхметов считает, подобные заявления направлены на стабилизацию информационного фона вокруг мэрии. — Однако ряд горожан воспринимают такие слова как демонстрацию статуса главы города — маловлиятельного хозяйственника-исполнителя. Совпадение или нет, но и в общественном пространстве в последние дни реанимировался дискурс о возвращении прямых выборов мэра, — говорит эксперт. На этой волне с предложением разработать законопроект о прямых выборах главы администрации выступил депутат Госсобрания РБ от КПРФ Рустам Хафизов. Политолог Дмитрий Михайличенко отметил, что в обществе есть запрос на демократию и некоторые политики спекулируют на нём. «Красивая обёртка» Изначально возникла идея организовать народное голосование, для чего Рустам Хафизов обратился к коллегам из Новосибирска, где мэр избирается местными жителями и Казани, где главой является председатель Горсовета. Также он изучил опыт других регионов. В итоге Рустам Хафизов взял за основу казанскую систему. В беседе с журналистом Mkset он рассказал, что выступает за так называемую «советскую модель», где народ выбирает депутатов, депутаты Горсовета — мэра из своего состава, а он в свою очередь назначает Исполком. Последний, по задумке, будет вести хозяйственную деятельность, а глава администрации заниматься политической сферой. Таким образом, Хафизов предлагает разделить обязанности. Мне трудно судить насчет реалистичности «советской модели», кажется это просто красивая (или не очень) обертка, сказал Дмитрий Михайличенко. По мнению политолога Николая Евдокимова, предложенный принцип является слишком сложным и принципиально вопрос не решает. С ним солидарен коллега Арсен Шаяхметов, так как существенной разницы между избранием градоначальника из состава депутатов и утверждением Советом кандидата на контрактной основе — нет. Он также отметил, что формально главой города, по законодательству, является председатель Горсовета — его статус выше, чем у главы администрации, так как именно он заключает контракт с мэром. — На деле очевидно, что подавляющее большинство горожан даже не слышали о [председателе Горсовета] Валерии Трофимове и ничего о нем не знают, равно как и о прежнем главе — Евгении Семивеличенко. Нынешняя конфигурация очень удобна для региональной власти — она полностью контролирует процесс назначения главы администрации, формируя большую часть комиссии, которая оценивает кандидатов, и процесс утверждения, поскольку Горсовет управляется «партией власти». В такой ситуации менять модель для них не имеет смысла, — считает Арсен Шаяхметов. «Прямые выборы — не панацея» Идею прямых выборов не поддержал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, так как и жители, и власти не готовы к такому шагу. Он не отрицает вероятность вернуться к законопроекту о народном голосовании позже, однако нынешняя форма назначения мэра, по его мнению, предпочтительнее. Арсен Шаяхметов, напротив, считает, что общество готово к самостоятельному выбору. — Даже если случится какой-либо эксцесс с приходом к власти популистов или аферистов, то это естественный процесс роста, проб и ошибок, — рассказывает политолог. — Именно в такие моменты «набиваются шишки», приходит опыт и формируется ответственность за принимаемые решения. По мнению Николая Евдокимова, идеальным вариантом являются прямые выборы не только в крупных городах, но и в других муниципалитетах, однако изменить это, кажется, невозможно. — У нас вертикаль власти выстроена таким образом, что на низовой уровень проецируются все те политические отношения, которые выстраиваются на региональном и федеральном уровнях, — говорит Николай Евдокимов. — Я не думаю, что здесь могут быть какие-то изменения в обозримом будущем. Скорее наоборот, мы будем наблюдать усиление этой модели, в связи с тем, что глава города все в большей степени будет находиться в орбите влияния региональной власти. Прямые выборы, по мнению Арсена Шаяхметова, являются единственным возможным способом осуществления местного самоуправления, в противном случае он просто утрачивает свою исконную суть, а муниципальные чиновники «отдаляются от насущных мирских проблем». Конечно, прямые выборы — не панацея, но важный инструмент на пути к формированию гражданского общества, сказал Шаяхметов. Политологи придерживаются мнения, что принцип выборности мэра останется прежним. Дмитрий Михайличенко утверждает, что мэра определит глава Башкирии. По его словам, в Башкирии возможны всякие изменения, но суть не изменится.

