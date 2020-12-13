«Не панацея, но важный инструмент». Что думают политологи о прямых выборах мэра Уфы

— У нас вертикаль власти выстроена таким образом, что на низовой уровень проецируются все те политические отношения, которые выстраиваются на региональном и федеральном уровнях, — говорит Николай Евдокимов. — Я не думаю, что здесь могут быть какие-то изменения в обозримом будущем. Скорее наоборот, мы будем наблюдать усиление этой модели, в связи с тем, что глава города все в большей степени будет находиться в орбите влияния региональной власти.