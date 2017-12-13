Закрытие Южного кладбища в Уфе отложили до февраля 2019 года

Запрет на выделение новых мест под могилы на Южном кладбище в Уфе продлили до февраля 2019 года. Это необходимо для завершения процедуры оформления новых участков под захоронения.

Решение по Южному кладбищу горсовет Уфы принял сегодня, 13 декабря. До февраля 2019 года планируется завершить оформление участков площадью более 10 га.

Как рассказал Медиакорсети директор МУП "Комбинат специализированного обслуживания" Руслан Кинзикеев, Южное кладбище на сегодня переполнено: хоронить здесь можно либо на ранее зарезервированных местах, либо в могилах близких родственников, если со времени захоронения прошло более 20 лет. Выделение новых участков сейчас возможно только на Северном кладбище города.

Изначально администрация города претендовала на участок в 3,7 га для расширения кладбищ. Но на нем растут деревья, которые необходимо было вырубить, а с этим не согласился Михайловский сельсовет Уфимского района. В суде удалось достигнуть мирового соглашения. Уфе передадут другой участок площадью 4,2 га. Решение о передаче участка должно быть закреплено арбитражным судом. Однако этому препятствует то, что участок не размежеван, а право Михайловского сельсовета на закреплено в Росреестре.

Помимо этого кладбище планируется расширить за счет земель, которые сейчас принадлежат Гослесфонду. Его общая площадь составляет 6 га.

- По данному участку есть договоренность с Минлесхозом и Рослесинформгом, но на оформление уйдет до года, необходимо согласование с правительством России, - пояснил Кинзикеев.

Новых участков хватит ненадолго, по словам Кинзикеева, примерно на три года. В дальнейшем кладбище вновь придется расширять. Это возможно сделать только за счет еще одного участка - в районе Авдонского сельсовета. Но это сельхозугодья, а изменить назначение этих земель пока не получается: правительство Башкирии обращалось в Минсельхоз России, но получило отказ.

- Мы будем писать еще одно письмо, - заявил Кинзикеев. - Раз мест для кладбищ не хватает, надо переводить (менять назначение земли - прим.ред. ).