Рустэм Хамитов объявил 2018-й Годом семьи

Глава Башкирии сообщил об этом на заседании правительства республики.

Сегодня, 13 декабря, на заседании правительства Башкирии глава региона Рустэм Хамитов предложил объявить 2018 год в Башкирии Годом Семьи. При этом он уточнил, что данная формулировка вполне сочетается с пожеланием президента России Владимира Путина, заявившего недавно об объявлении 2018-го года по всей стране Годом добровольца (волонтера).

- Вы знаете, что следующий год указом президента страны Владимира Владимировича Путина объявлен в России Годом добровольца (волонтера). В республике движение таких активистов ширится, набирает силу, - пояснил Рустэм Хамитов.

- Вместе с тем у нас есть и актуальная республиканская повестка – это поддержка семей с детьми. Таких семей у нас – свыше полумиллиона. Ежегодно на эти цели из республиканского бюджета направляется порядка 10 млрд рублей. Наш опыт в этой части отмечен на федеральном уровне. Тем не менее, конечно же, эту работу мы будем не только продолжать, но и наращивать по всем направлениям.

По его словам, сейчас по его поручению готовится соответствующий указ об объявлении 2018-го года Годом Семьи. Это решение, по мнению главы региона, в полной мере соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного в этом году президентом России, его недавними решениями в части усиления мер государственной поддержки семей с детьми.

- Таким образом, в 2018 году тема волонтерства, добровольца и семейных отношений будут дополнять друг друга и хорошо сочетаться, - уверен Рустэм Хамитов. Поскольку мы знаем, что волонтерство – это не только участие добровольцев в различного рода форумах, спортивных мероприятиях и т.д., но и постоянная, ежедневная работа в обществе, в том числе на благо семьи, развития этой фундаментальной ячейки нашего общества.

Правительству будут даны поручения подготовить план основных мероприятий Года семьи, подключить к его реализации соответствующие министерства и ведомства, администрации районов и городов, а также предприятия и общественные объединения.