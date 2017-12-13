Глава Башкирии – чиновникам: Не надо самодеятельности

В республике утвердили Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

Сегодня, 13 декабря, заседание правительства республики было посвящено четырем важным вопросам, а именно утверждению двух стратегий: Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года, Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РБ на период до 2030 года, а также обсуждались две государственные программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в РБ» и «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в республике».

Примечательно, что в подготовке Стратегии развития региона до 2030 года участвовали не только региональные научные коллективы и жители республики но и эксперты из «Сколково».

По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, были учтены пожелания федерального центра, в частности, Министерства экономического развития Российской Федерации, показатели эффективности работы регионов. Остальные документы фактически дополняют вышеупомянутую основную стратегию развития региона.

- В целом не так быстро, как хотелось бы, но мы целенаправленно движемся в части увеличения доли бизнеса в нашей экономике и социальной сфере, - сообщил Рустэм Хамитов. - С начала года численность субъектов малого бизнеса выросла на 4 тысячи – до 140 тысяч. Этот устойчивый тренд наметился ещё в 2015 году, каждый год прибавляем по 4-5 тысяч новых малых компаний.

Основные положения проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года представил вице-премьер правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев. По его словам, на основе анализа социально-экономической ситуации в регионе были сформированы четыре приоритета Стратегии-2030: человеческий капитал, реальный сектор экономики, сбалансированное развитие территорий и совершенствование государственного управления. В соответствии с ними сформирован круг задач и целевых показателей документа.

Среди них - индекс развития человеческого потенциала и валовой региональный продукт на душу населения, который к 2030 году предполагается увеличить более чем в три раза – до 967 тысяч рублей. В частности, продолжительность жизни должна вырасти до 76 лет. Среди первоочередных задач он обозначил также производительность труда, инвестиции на душу населения, рост продукции сельского хозяйства.

В ближайшее время будет разработан план реализации документа.

О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства рассказал председатель профильного Госкомитета РБ Вячеслав Гилязитдинов. По его словам, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу человек к 2030 году должно увеличиться в регионе с нынешних 30 до 46 единиц, а их оборот – вырасти в 2,5 раза до 2,7 млрд рублей. При этом, по его мнению, основными механизмами развития отрасли станут повышение качества государственного управления и совершенствование условий для ведения бизнеса.

- Принимая такие документы, мы должны руководствоваться ими, – подчеркнул Рустэм Хамитов. - Министры, члены правительства должны исключить всякого рода самодеятельность и в своей деятельности опираться на те стратегии, о которых мы сегодня говорим. Это важнейшее условие.

Глава Башкирии с уверенностью заявил, что кризисные явления, хотя и присутствуют, но уже не играют глобальной роли.

- В целом страна будет развиваться достаточно активно, – сказал глава Башкирии. – А внутри страны должны быть регионы, которые будут двигаться более активно в части улучшения своих экономических показателей, а значит, и обеспечения качества жизни населения.

Само собой предполагается, что в числе этих регионов должна находиться Башкирия. И все документы, утвержденные сегодня правительством, должны в этом помочь.

По словам министра промышленности и инновационной политики РБ Алексея Карпухина, представившего государственную программу «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Республике Башкортостан». В частности, к 2030 году планируется войти в Топ-10 регионов России по глубине переработки нефти, производительности труда, а также в «двадцатку» лучших по отношению числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения.

Кроме того, предполагается увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте с 22,8 до 35 процентов, снизить износ основных фондов с 55 до 45 процентов и войти по этому показателю в 30 лучших регионов страны. Общий объём финансирования программы за счёт средств бюджета Республики Башкортостан составит 593 млн рублей.

На заседании Правительства республики также была утверждена государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики», которую представил министр молодёжной политики и спорта РБ Андрей Иванюта. Среди его перспективных планов - увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для этого предлагается развивать спортивную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу отрасли, разъяснять преимущества здорового образа жизни и занятий спортом.