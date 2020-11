Накануне Совет городского округа Стерлитамака избрал нового мэра города. Им стал действующий руководитель крупного города 64-летний Владимир Куликов. За него проголосовали все члены совета единогласно.

Сам Владимир Куликов в своей речи отметил, что для него в приоритете интересы горожан и он планирует в будущем придерживаться своей стратегии развития города. В частности, он уделит внимание развитию новых микрорайонов, строительству школ и новых развязок. Известно, что на вакантную должность претендовали еще два кандидата – Дамир Абрахимов и Александр Потапов. Тем не менее, руководить городом оставили Куликова, который работает на этой должности уже более четырех лет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter