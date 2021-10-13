Во всех торговых центрах Уфы проверяют сертификаты о вакцинации от COVID-19 - власти

Вчера, 12 октября, журналист MKset побывал в одном из рынков Уфы и выяснил, что на входе «антиковидный инспектор» спрашивает в устной форме у посетителей о наличии сертификата прививки, при этом не проверяя сам QR-код. Подтвердить вакцинацию можно было ответом «да» на вопрос о вакцинации, других подтверждений у посетителей в тот день не спрашивали.