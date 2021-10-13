Во всех торговых центрах Уфы проверяют сертификаты о вакцинации от COVID-19 - власти

По данным администрации города, в нескольких торговых центрах Уфы уже проведены проверки – на рейдах узнали, как соблюдаются ограничения на входах. Проверки коснулись торговых центров «Ультра», «Гостиный двор», «Иремель», «Акварин», «Гвардейский», «Радуга», «Юлдаш», «Центральный», «Строительный рынок», «Семья», «Универмаг Уфа».
Представители мэрии сообщили, что нарушений не обнаружили, – в торговых центрах есть пропускные пункты, сотрудники тщательно проверяют наличие сертификатов, справок и масок у посетителей. Большинство людей уже подготовились к нововведениям и показывают сертификаты или QR-коды на телефонах.
Вчера, 12 октября, журналист MKset побывал в одном из рынков Уфы и выяснил, что на входе «антиковидный инспектор» спрашивает в устной форме у посетителей о наличии сертификата прививки, при этом не проверяя сам QR-код. Подтвердить вакцинацию можно было ответом «да» на вопрос о вакцинации, других подтверждений у посетителей в тот день не спрашивали.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе магазины в ТЦ смогли найти способ обойти новые ограничения. Магазины ввели удобные для жителей города услуги — доставку по городу и до входа в магазин.