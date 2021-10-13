В Башкирии данные абонентов-юрлиц предложили раскрыть для защиты людей от коллекторов

Стало известно о новой законотворческой инициативе башкирских парламентариев. На этот раз депутаты Курултая предложили дать силовым структурам право запрашивать и соответственно получать данные телефонных абонентов, которые числятся за юридическими лицами.
Норма о разрешении деанонимизации абонентов-юридических лиц содержится в проекте поправок в федеральный закон «О связи», подготовленный республиканским парламентом. Законодательная инициатива будет оформлена и направлена в Государственную думу на ближайшем пленарном заседании Курултая Башкирии.
По мнению депутатов госсобрания Башкирии это поможет защитить граждан от неправомерных действий недобросовестных коллекторов, которые в своей работе порой используют достаточно жесткие методы, такие как шантаж и угрозы. В случае, если данную инициативу примут, судебные приставы смогут запрашивать у операторов связи данные владельцев номеров, даже в том случае, если они закреплены за компаниями.
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев признал, кто коллекторы порой выходят за пределы правового поля, применяя к должникам угрозы. Однако для того, чтобы подтвердить факт правонарушения службе судебных приставов и понадобится доступ к информации.
Если порядок доступа к информации об абонентах-гражданах определен, то порядок получения данных об абонентах-юридических лицах нуждается в правовом урегулировании. Константин Толкачев, спикер Курултая Башкирии
Заметим, июне 2021 года первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишить коллекторов пенсии.
Сенатор тогда заявил, что никто не может лишить пенсии человека, у которого есть трудовой стаж и кто платил взносы в пенсионную систему. Также Рязанский отметил, что можно найти много других способов наказать за коллекторскую деятельность.
Также незадолго до июньской реакции на инициативу Милонова, в августе Совет Федерации одобрил законопроект о запрете изъятия животных за долги. Это произошло 23 апреля, на пленарном заседании, где Совфед одобрил законопроект, запрещающий изымать у граждан России домашних животных за долги. Известно, что в документе законопроекта говорится о животных, которые не являются средствами производства или заработка. Поправки работают в тандеме с законом об ответственном обращении с животными.
Заметим и то, что по информации на 31 мая 2021 года в Башкирии существенно увеличилось число жалоб на коллекторов с начала пандемии. Так, в период с января по апрель 2021 года в службу судебных приставов Башкирии поступило 255 жалоб на действия коллекторов. Число обращений вновь начало увеличиваться после небольшого снижения в прошлом году.