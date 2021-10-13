Преподаватель музыки, ставшая депутатом от «Единой России», покинула горсовет Уфы

Преподаватель музыки, ставшая депутатом от «Единой России», покинула горсовет Уфы
Преподаватель музыки, ставшая депутатом от «Единой России», покинула горсовет Уфы
Вчера, 15:42ПолитикаИрина ДеревянчукФото: zen.yandex.ru
Оксана Чащева приняла решение отказаться от мандата, который теперь будет передан её же однопартийцу.

Стало в горсовете Уфы прошло второе заседание, в ходе которого в составе горсовета произошли кадровые перестановки. Избранная на прошедших 17-19 сентября выборах преподавательница музыки из Уфы Оксана Чащева решила сложить свои полномочия, не пробыв в статусе депутата и месяца.

Коллеги решение Чащевой, которая подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, поддержали и проголосовали за досрочное прекращение. Теперь мандат Оксаны Чащевой перейдет депутату, который входит в список партии «Единая Россия».

Заметим, что в открытых источниках информации о Оксане Чашевой фактически нет, разве что упоминания о победах её воспитанников на музыкальных конкурсах.

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