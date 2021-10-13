Преподаватель музыки, ставшая депутатом от «Единой России», покинула горсовет Уфы

Оксана Чащева приняла решение отказаться от мандата, который теперь будет передан её же однопартийцу.

Стало в горсовете Уфы прошло второе заседание, в ходе которого в составе горсовета произошли кадровые перестановки. Избранная на прошедших 17-19 сентября выборах преподавательница музыки из Уфы Оксана Чащева решила сложить свои полномочия, не пробыв в статусе депутата и месяца. Коллеги решение Чащевой, которая подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, поддержали и проголосовали за досрочное прекращение. Теперь мандат Оксаны Чащевой перейдет депутату, который входит в список партии «Единая Россия». Заметим, что в открытых источниках информации о Оксане Чашевой фактически нет, разве что упоминания о победах её воспитанников на музыкальных конкурсах.

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